Souhaiter un ‘Joyeux Noël’ par SMS a de moins en moins la cote

Souhaiter un joyeux Noël à ses proches par SMS est de moins en moins populaire. Chez Proximus, le nombre de SMS envoyés durant le réveillon et ce mercredi matin, a ainsi chuté de 12% par rapport à l’année passée tandis que le volume de data a progressé de 23%, les applications les plus utilisées étant Facebook (64,5%), Instagram (22,5%) et Snapchat (7,5%). Constat identique du côté de Telenet où 3,552 millions de SMS ont été envoyés (-16% par rapport à Noël 2018) alors que l’utilisation des données a explosé de 60%, à 91.385 GB utilisés, les clients de l’opérateur optant principalement pour WhatsApp et Facebook.

Source: Belga