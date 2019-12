Nigeria: sept personnes tuées dans une attaque djihadiste la veille de Noël

Sept personnes ont été tuées et une adolescente enlevée la veille de Noël lors d’un raid attribué au groupe armé islamiste Boko Haram et visant un village chrétien près de Chibok, dans le nord-est du Nigeria, ont déclaré mercredi des miliciens et des habitants. Des dizaines de combattants venus à bord de camions et de motos ont attaqué le village de Kwarangulum (Etat du Borno) mardi soir, tirant sur les habitants alors qu’ils s’enfuyaient et incendiant des maisons après avoir pillé des vivres.

« Ils ont tué sept personnes et enlevé une adolescente dans l’attaque », a déclaré à l’AFP un milicien luttant contre les djihadistes, David Bitrus.

Les assaillants ont lancé leur attaque depuis la forêt voisine de Sambisa, où sont retranchés des combattants de Boko Haram, selon Ayuba Alamson, un chef local.

Chibok fut le théâtre de l’enlèvement par Boko Haram de 276 lycéennes en 2014 qui avait soulevé une indignation mondiale. L’armée est stationnée à Chibok depuis cet enlèvement de masse mais les raids meurtriers de Boko Haram se poursuivent dans la région.

Le conflit fait 36.000 morts et environ deux millions de déplacés depuis 2009, selon les Nations unies.

La violence s’est propagée au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins, poussant les pays du bassin du lac Tchad à former une coalition militaire régionale pour combattre les djihadistes.

source: Belga