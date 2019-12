NBA – Toronto cale encore, battu par Boston chez lui

Toronto s’est encore incliné, face à Boston Celtics 102 à 118, pour la première des rencontres de la journée de mercredi dans le championnat professionnel nord-américain de basket (NBA). Les champions en titre, qui restaient sur cinq victoires consécutives, avaient mordu la poussière mardi à Indiana (120-115 après prolongation) et n’ont pu redresser la barre chez eux face à Boston Celtics. C’est la 10e défaite de la saison pour les Raptors (pour 21 victoires) alors que Boston aligne un 21e succès (pour 7 défaites) et pointe à la deuxième place de la Conférence Est derrière les Bucks de Milwaukee.

Jaylen Brown aura été le meilleur scoreur des Celtics avec 30 unités au compteur pour 22 à Kemba Walker alors que Enes Kanter a aligné un double-double avec 12 points et 11 rebonds. Du côté de Toronto, les 27 points de Fred VanVleet n’ont pas suffit, pas plus que les 24 unités de Chris Boucher. Toronto est 4e à l’Est.

La journée est marquée par le derby de Los Angeles. Les Lakers, leaders à l’Ouest, accueillent les Clippers, 4es. Trois autres rencontres sont prévues le jour de Noël avec Golden State Warriors face à Houston Rockets, les 76ers de Philadelphie reçoivent les Bucks et Denver Nuggets accueille les Pelicans de la Nouvelle Orléans.

Source: Belga