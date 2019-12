Une gardienne de prison condamnée pour une liaison avec un détenu

Ayshea Gunn a été condamnée à 12 mois de prison pour avoir eu une relation avec un de ses employés à Wrexham, au Pays de Galles. Cette gardienne de prison est tombée sous le charme de Khuram Razak, qui purgeait une peine de 12 ans suite à un vol à main armée.

C’est une histoire d’amour pour le moins originale qui a eu lieu dans la prison de Johntown, au Pays de Galles en 2018. Une gardienne de prison, Ayshea Gunn, a écopé de douze mois de prison lorsque sa relation avec un détenu a été découverte. Plus de 1.200 appels entre les deux amants ont été échangés, dont de nombreux appels vidéo explicites. Le contenu de ses vidéos a d’ailleurs été diffusé sur internet.

Former prison officer Ayshea Gunn from #Wrexham has been sentenced to 12 months in prison for misconduct after a relationship with serving #HMPBerwyn prisoner Khurum Razaq. D/I Hampson: "We will continue to take action against people who choose to engage in corrupt activity." 👇 pic.twitter.com/82p97pb2Dh

— NWROCU (@NWROCU) December 23, 2019