Des amendes de 40,8 millions d’euros pour trafic d’alcool en provenance des Pays-Bas

Le tribunal correctionnel de Tongres a condamné mardi un étudiant de Hasselt et son oncle, un ressortissant néerlandais vivant au Surinam, pour avoir éludé des accises sur l’alcool lors d’importations à grande échelle depuis les Pays-Bas.

L’étudiant de 23 ans a bénéficié d’une suspension du prononcé en raison de son jeune âge, mais son oncle a écopé d’une peine d’un an de prison ferme et d’une forte amende.

L’entreprise KAAVI, créée par l’oncle mais gérée par le jeune homme, a également été condamnée à une amende record de plus de 40,8 millions d’euros.

L’enquête a révélé que l’entreprise avait accueilli durant dix mois, dans des entrepôts de location, des camions transportant des boissons alcoolisées, des vins et des bières en provenance des Pays-Bas, sans payer les moindres accises. Le pot aux roses avait été découvert lors d’un contrôle de la douane en août 2015. L’entreprise a entre-temps fait faillite.

