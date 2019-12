Il fait une reprise de « Djadja » dans un français soutenu

Jonathan Krego a livré sur Twitter son interprétation très personnelle de « Djadja », le tube d’Aya Nakamura. Sa version, dans un français particulièrement soutenu, fait le buzz sur les réseaux sociaux.

« Ca ne va pas Jean-Jean » ne vous évoquera peut-être rien, mais vous avez pourtant tous dansé sur l’air de cette chanson. Jonathan Krego, que vous avez probablement suivi dans la saison 7 de « The Voice », a décidé de reprendre le tube « Djadja », de la chanteuse Aya Nakamura. Toutefois, il a choisi de modifier le texte pour que tout le monde puisse le comprendre, grâce à un français que l’on pourrait qualifier de soutenu.

La vidéo, publiée sur Twitter, fait un véritable carton et a été vue plus de 560.000 fois, pour près de 12.000 retweets et 29.000 like. « Y a encore trop de gens qui ont du mal à comprendre ce qu’Aya Nakamura raconte dans ses chansons du coup j’ai fait une cover de Djadja, en français soutenu, pour les nuls », explique le chanteur en légende de la publication.

Y’a encore trop de gens qui ont du mal à comprendre ce que @AyaNakamuraa raconte dans ses chansons du coup j’ai fait une cover de Djadja, en français soutenu, pour les nuls. pic.twitter.com/HSQLlojw1n — krego (@jonathankrego) December 22, 2019

« Oh, Jean-Jean? »

A titre d’exemple, Jonathan Krego remplace « Hello papi mais qué pasa ? J’entends des bails atroces sur moi. À c’qui paraît, j’te cours après ? Mais ça va pas, mais t’es taré ouais », par « Allons monsieur, qu’est-ce que j’entends ? Vous diffamez à mes dépens. Apparemment, je vous ferais la cour. Ma parole, mais vous êtes fou. »

Une cover originale que le chanteur ne s’explique pas trop, comme il le raconte à nos confrères de Sudinfo: « On ne sait jamais ce qui va fonctionner, ici c’est complètement dingue. Ça ne durera pas longtemps, mais j’en profite un maximum! »