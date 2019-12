Un peu de pluie avant un réveillon de Noël qui devrait être sec

Lundi après-midi, le temps sera légèrement variable mais doux avec, surtout dans l’est et le sud­-est du pays, assez bien de champs nuageux et parfois des averses. Dans le nord­-ouest, le temps deviendra généralement sec avec alternance d’éclaircies et de passages nuageux. Les maxima se situeront autour de 5° ou 6° sur les hauteurs ardennaises, et entre 8° et localement 10° dans l’ouest. Le vent sera généralement modéré à parfois assez fort de secteur ouest, revenant au secteur ouest à sud­-ouest. A la côte, les rafales pourraient d’abord encore atteindre 50 ou 60 km/h, selon les prévisions de l’IRM à la mi-journée. Lundi soir et en première partie de nuit, une ondée locale sera encore possible mais le temps restera le plus souvent sec avec des éclaircies et des champs nuageux. En seconde partie de nuit, le ciel deviendra très nuageux à partir de la frontière française et des pluies toucheront finalement le territoire à partir du littoral. Les minima seront atteints en soirée et seront compris entre 3° ou 4° sur les hauteurs de l’Ardenne et 7° à la Côte.

Mardi matin, la zone de pluie quittera le pays par l’est, suivie d’un temps agité et variable avec régulièrement des averses. Les rafales atteindront encore localement 70 ou 80 km/h, avec des maxima de 7° à 11°.

La nuit de Noël sera plus calme et plus sèche avec des minima de 2° à 7° tandis que le 25 décembre verra réapparaitre quelques ondées résiduelles le matin. Ensuite, le temps sera généralement sec avec des éclaircies, sous des maxima de 2° à 8°.

