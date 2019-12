Le trafic des trains et métros encore fortement perturbés mardi en France

La circulation ferroviaire sera encore « très perturbée » mardi, en France, en raison de la grève contre la réforme des retraites, avec en moyenne deux TGV sur cinq, un Transilien sur cinq et quatre TER sur 10, a indiqué la SNCF lundi. En Ile-de-France, plusieurs lignes Transilien « fermeront de manière anticipée en fin de journée » et ne rouvriront que mercredi « en début d’après-midi », prévient la SNCF, invitant les usagers à « vérifier les horaires des trains, en particulier pour leurs trajets de mardi soir ».

Par ailleurs, six lignes de métro seront encore fermées à Paris mardi, seules les lignes automatiques 1, 14 et Orlyval circulant normalement, a indiqué la RATP, qui « prévoit un trafic très réduit » pour le jour de Noël.

Comme ces derniers jours, le trafic sera assuré partiellement mardi aux heures de pointe sur les lignes A et B de RER, sur les lignes 4, 7, 8, 9 et 10 du métro, ainsi que sur la 2 et la 11 le matin et sur la 3 l’après-midi. Mercredi, à part les lignes automatiques, « toutes les autres lignes de métro seront fermées », tout comme le RER A, seul le RER B devant fonctionner sur la branche Sud, avec un train sur trois entre 12H00 et 18H00.

Source: Belga