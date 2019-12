La domotique pour les seniors : leur intimité est-elle protégée ?

La domotique, ou l’univers de la maison connectée, c’est l’utilisation de technologies pour parvenir à une meilleure qualité de vie. Aujourd’hui, les possibilités offertes par la domotique sont immenses. Nous pensons au confort, au contrôle à distance et à l’automatisation du chauffage par exemple. Mais que peut nous offrir la domotique en matière de santé et de sécurité ?

La domotique au service des soins à domicile

La domotique fait son entrée dans le domaine des soins à domicile, pour deux raisons :

Les maisons de retraite sont très chères et font face à des manques de personnel. Les personnes âgées veulent vivre chez elles le plus longtemps possible.

En utilisant intelligemment la domotique, les soins à domicile peuvent être plus efficaces. Si, par exemple, vous installez une caméra chez vos parents et partagez l’accès aux images recueillies avec le personnel de santé en charge de leurs soins, les infirmiers pourront voir ce qui se passe à tout instant. En effet, 67% des accidents des personnes âgées ont lieu à la maison. Les infirmiers seront donc immédiatement avertis et peuvent réagir en conséquence rapidement. Mais que se passe-t-il en ce qui concerne l’intimité de vos parents ? La solution, c’est Jane.

Jane : la solution pour les soins à domicile

Jane vous propose le Kit Jane, une solution de sécurité aux proportions parfaites pour que les personnes âgées puissent vivre en autonomie plus longtemps. Avec le Kit Jane, leur intimité est préservée. Effectivement, ce système ne comprend ni caméras ni micros. Toutes les données collectées – l’activité dans la maison- sont stockées et protégées par cryptage.

Comment ça marche ?

Le kit Jane comprend une interface centrale, 6 détecteurs de mouvement et 3 boutons d’urgence. Les détecteurs de mouvement peuvent être intégrés dans la maison en toute discrétion. Ils détectent quand quelqu’un passe près d’eux mais n’enregistrent ni images ni sons.

Vous avez la possibilité de paramétrer des contacts d’urgence -aussi appelés conseillers personnels- qui seront avertis en cas d’urgence. Pensez aux membres de votre famille ou aux professionnels de la santé. Vous choisissez également la façon dont va se comporter le système et quand avertir les contacts d’urgence. Le système peut vous envoyer une notification lorsque le bouton d’urgence est activé ou quand un changement dans le mode de vie de la personne âgée concernée est détecté par exemple. Les détecteurs de mouvement vont apprendre le rythme de vie du résident.

Jane est simple à installer

Le kit Jane peut être installé dans n’importe quel domicile en toute simplicité. Les capteurs et boutons d’urgence peuvent être placés où vous le souhaitez, sans que vous ayez besoin de percer ou d’utiliser de clous. Veuillez noter que vous aurez besoin d’une connexion à Internet et d’un smartphone pour utiliser Jane.

L’application Jane est gratuite depuis le Google Play Store et l’Apple App Store. Installez l’appli sur votre smartphone et vous recevrez des instructions pour installer votre kit, configurer les contacts d’urgence et les notifications.

Par conséquent, les utilisateurs du Kit Jane peuvent dormir sur leurs deux oreilles : leurs données personnelles ne sont pas mises en danger grâce à la protection chiffrée. De plus, le kit ne comprend pas de caméras, et l’intimité de vos parents ou grands-parents est préservée : aucun œil extérieur n’enregistre d’image ou de son de leur vie à la maison.