Les marques de cosmétiques se tournent de plus en plus vers la tendance vegan

L’année 2019 a été marquée par l’engouement pour les produits de beauté vegans proposés au grand public. De grandes marques existantes ont développé des produits naturels garantis sans cruauté animale, et de nouvelles entreprises se sont spécialisées dans ce domaine en vue de répondre à une demande de consommateurs et consommatrices de plus en plus sensibles aux questions environnementales et de bien-être animal.

La marque américaine de soins cutanés CeraVe vend déjà des produits garantis sans origine animale au Royaume-Uni, mais l’entreprise a annoncé prévoir développer ces produits courant 2020 pour les marchés américains et canadiens. En février 2019, la marque propriété de L’Oréal s’est fixée comme objectif de proposer une offre de produits à 90% végans en Amérique du Nord d’ici 2021. Des responsables de CeraVe ont même confié à Allure qu’ils tentaient de remplacer l’un de leurs ingrédients, un type de cholestérol dérivé de la laine de mouton, par une version vegan.

Dermablend Professional, une autre marque du groupe L’Oréal, s’est aussi investie pour promouvoir le bien-être animal cette année en obtenant une certification de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) de garantie sans cruauté animale pour ses produits. Elle a aussi annoncé prévoir réduire ses ingrédients dérivés des animaux pour s’assurer que ses cosmétiques deviennent 100% vegan. Les consommateurs « cherchent des marques qui s’alignent avec leurs valeurs et notre objectif et de donner aux consommateurs la confiance et la connaissance nécessaire pour prendre les meilleures décisions concernant leurs routines beauté », a expliqué Malena Higuera, Manager chez Dermablend Professional, au moment de l’annonce.

Changement de cap

Avon fait aussi partie des marques incontournables à s’être tournée vers le véganisme, en dévoilant notamment une collection de cinq articles appelée ‘The Distillery’, en septembre. Garantie sans produits dérivés des animaux et sans produits chimiques néfastes, cette nouvelle gamme comprend aussi des textures économes en eau et des emballages recyclables.

Ces initiatives montrent les changements à l’oeuvre dans le secteur de la beauté et l’évolution de l’approche concernant l’utilisation d’ingrédients dérivés des animaux. Ce changement de cap était particulièrement visible cette année avec le lancement de nouvelles marques de cosmétiques 100% vegan. On note par exemple la commercialisation de ‘Florence By Mills’, une marque portée par la jeune actrice Millie Bobby Brown (« Stranger Things »), ou celle de Kesha, ‘Kesha Rose Beauty’, qui affichent toutes deux des produits garantis sans ingrédients dérivés des animaux. Cela montre que la tendance des cosmétiques végans est bien là pour durer, surtout auprès des jeunes consommatrices de plus en plus soucieuses du bien-être animal.