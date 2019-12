La chaleur mortelle pour de nombreux animaux en Australie

De nombreux animaux australiens ont du mal à résister aux températures extrêmes qui touchent le pays depuis plusieurs semaines.

Le 19 décembre dernier, l’Australie battait pour le second jour d’affilée le record de la journée la plus chaude depuis le début des relevés, avec une moyenne nationale des températures maximales mesurée à 41,9°C. C’est un degré de plus que le précédent record (40,9°C) établi la veille.

Des températures extrêmes qui ont une influence sur la santé des Australiens, mais également sur celle des animaux qui vivent dans le pays. Comme le rapporte Lad Bible, plusieurs clichés d’animaux littéralement morts de la chaleur ont émergé dernièrement sur les réseaux sociaux. « Le thermomètre est monté à 48,9°C à l’arrière de la véranda hier. Ce n’est pas une mesure officielle, mais cela a suffi pour tuer ces cacaotés », dénonce cet internaute, avant de s’en prendre au Premier ministre, conspué pour son soutien à l’industrie du charbon.

The thermometer under the back verandah got to 48.9C today, not an official reading obviously, but it was enough to kill these sulphur crested cockatoos. I would like to hang them around Morrison’s neck, as well as a few of his mates. How good is wildlife dying of heat stress? pic.twitter.com/mR9yzKUVe7

— Bill Wallace (@westwills3_bill) December 20, 2019