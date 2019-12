Un temps plus sec cet après-midi et même quelques éclaircies

Des périodes de pluie et des averses continueront à animer le ciel ce dimanche après-midi. Elles toucheront la Belgique à partir de l’ouest et seront suivies d’un temps plus sec en cours d’après-midi, avec même des éclaircies sur la partie ouest du territoire en fin de journée, annonce l’IRM. Les maxima se situeront entre 5°C en Haute-Fagne et 9°C en plaine. Le vent sera modéré, et temporairement assez fort, de secteur sud-ouest à ouest, avec des rafales jusque 70 km/h.

En soirée, des averses affecteront d’abord encore temporairement l’est du pays. Ensuite, des éclaircies se développeront graduellement sur l’ensemble des régions et le temps deviendra transitoirement plus sec.

Il y aura un risque d’averses locales pendant la nuit. Les minima seront compris entre 4 et 7°C.

Lundi, le temps sera légèrement variable avec alternance d’éclaircies et de passages nuageux laissant parfois échapper quelques averses localisées, notamment sur le sud du pays. Les maxima se situeront entre 5°C en Ardenne et 9°C en plaine. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest à ouest, avec des rafales jusque 50 km/h.

Mardi matin, la zone de pluie quittera notre pays par le nord-est.

Source: Belga