Les Belges à l’étranger – La Lazio de Rome remporte la 5e Supercoupe de son histoire face à la Juventus

La Lazio de Rome (vainqueur de la Coupe d’Italie) est venue à bout de la Juventus de Turin (vainqueur de la Serie A) dimanche (1-3) à Riyad en Arabie saoudite pour s’offrir la 5e Supercoupe de son histoire. Les Romains succèdent à leur adversaire du jour au palmarès, deux ans après les avoir déjà battu en 2017. Silvio Proto est resté toute la rencontre sur le banc romain alors que Jordan Lukaku, blessé, était absent de la feuille de match. La Juventus est habituée aux finales de Supercoupe après avoir participé aux sept dernières éditions. Si les Turinois ont notamment soulevé le trophée en 2013 et 2015 face à la Lazio, cette dernière s’est vengée en 2017 avant de sortir vainqueur également cette année de ce duel.

La Lazio de Rome a pris les devants dimanche à la 16e minute de jeu sur un tir placé de Luis Alberto, bien servi par Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk). La Juventus est revenue au score juste avant le repos via Paulo Dybala (45e) mais les Romains ont fait la différence au retour des vestiaires grâce à Senad Lulic (73e) et Danilo Cataldi (90e+4). Juste avant le troisième but laziale, le milieu de terrain de la Vieille Dame Rodrigo Bentancur a dû laisser ses coéquipiers à dix pour les dernières secondes (90e+4).

Source: Belga