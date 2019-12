Le premier show bruxellois d’e-sport rassemble amateurs et professionnels au stade

Les amateurs d’e-sport se sont rassemblés dimanche au stade Roi Baudouin à Bruxelles, pour y rencontrer et y jouer avec des professionnels de l’équipe française Vitality. Lundi, la première édition du « Be.Brussels Esports Show » se poursuivra. C’est le premier évènement de deux jours organisé pour les gamers bruxellois par la European Gaming Organisation (EGO). C’est l’occasion pour les locaux, talents de l’e-sport ou simples fans, d’entrer en contact avec quelques professionnels du jeu virtuel.

« Beaucoup de gens connaissent l’e-sport mais ne s’imaginent pas qu’il y a des joueurs professionnels qui remplissent des stades entiers et sont suivis par des millions de gens. Ces évènements ouverts sont très importants. Il y a aussi bien des jeunes que des plus âgés, qui viennent voir ou jouer à leur jeu favori », explique Jeremy Goossens, project manager chez EGO.

L’évènement comprend des « meet-and-greet » et des sessions de dédicace, tandis que des amateurs et des pros peuvent jouer sur un podium.

Source: Belga