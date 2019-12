Le CD&V veut une politique de retour plus efficace et un audit de l’Office des étrangers

Le CD&V, par la voix du député fédéral Franky Demon, se dit dimanche partisan d’une politique d’asile et migration ferme mais juste. Le député chrétien-démocrate flamand demande une politique de retour plus efficace, un audite externe de l’Office des étrangers et des conditions plus strictes en matière de regroupement familial. « Celui qui a le droit de rester dans notre pays doit pouvoir le faire. Mais celui qui n’en a pas le droit doit être expulsé. Et c’est la que se situe le problème », estime Franky Demon, qui constate que le pourcentage de retour dans le pays d’origine est « d’à peine » 18% en Belgique alors que la moyenne européenne se situe à 36,7%. « Notre objectif doit être au moins la moyenne européenne, c’est pourquoi nous voulons prendre des mesures lors de la prochaine législature ».

En matière de politique de retour, le CD&V juge que la question des visites domiciliaires doit pouvoir être discutée, sous réserve de « garanties juridiques ».

Franky Demon veut également un audit de l’Office des étrangers, dont « certaines procédures se déroulent trop lentement, ce qui a des conséquences néfastes pour les personnes concernées ».

Le CD&V juge également que le regroupement familial doit être durci. Il est déjà soumis à des conditions strictes (de revenus, d’assurances) mais les « contrôles ne sont pas menés aujourd’hui », déplore Franky Demon.

Enfin, le CD&V plaide pour des mesures, à différents niveaux, concernant la problématique des migrants en transit. Le parti chrétien-démocrate flamand estime encore que les autorités locales doivent être suffisamment soutenues à cet égard.

