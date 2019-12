La Néerlandaise Lucinda Brand s’impose à nouveau à la Citadelle de Namur

Lauréate en 2018 de la manche de la Coupe du monde de cyclocross de Namur en 2018, la Néerlandaise Lucinda Brand s’est à nouveau imposée dimanche sur le parcours de la Citadelle rendu très boueux et très glissant par la pluie.

Un trio néerlandais composé d’Annemarie Worst, Ceylin Del Carmen Alvarado et de la lauréate de 2018 à Namur, Lucinda Brand, a pris la direction des opérations dans la course des dames élites, caractérisée dès le début par de nombreuses chutes, la boue ayant envahi la majeure partie du parcours de la Citadelle de Namur.

Le duo Brand-Alvarado s’est ensuite isolé en tête de course. Une chute d’Alvarado allait toutefois laisser Brand, championne des Pays-Bas, seule aux commandes avant la demi-heure de course. La vice-championne du monde, très lucide dans son pilotage malgré la difficulté du terrain, a creusé son écart pour s’imposer en puissance pour la 2e fois consécutive à Namur. Brand a devancé ses compatriotes Alvarado et Worst, signant ainsi, comme en 2018, un podium féminin exclusivement néerlandais. La Britannique Evie Richards et la Tchèque Katerina Nash complétént le top 5 à Namur où Nash a conservé la première place au général.

Côté belge, la championne du monde Sanne Cant, lauréate samedi du cyclocross de Saint-Nicolas, s’est classée à la 15e place.

La 7e manche (sur 9) de la Coupe du monde féminine se déroulera le 16 décembre à Heusden-Zolder.

