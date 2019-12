Jupiler Pro League – Saint-Trond et l’Antwerp partagent

Comme La Gantoise-Club Bruges, le duel entre Saint-Trond et l’Antwerp comptant pour la 20e journée du championnat de Belgique de football s’est terminé sur un partage (1-1). Yuma Suzuki a ouvert la marque pour les Canaris (87e, 1-0) et Lior Refaelov a égalisé pour les Anversois sur penalty (90e+4, 1-1). Au classement, l’Antwerp (38 points) reste deuxième à huit unités du Club Bruges. La Gantoise (36 pts) est troisième et Saint-Trond (23pts) 10e. Chez les Canaris, la lourde défaite (5-1) à Zulte-Waregem a poussé Nicky Hayen à changer son onze de base. Alexandre De Bruyn, Santiago Colombatto et Allan Sousa ont laissé leur place à Steve De Ridder, Elton Acolatse et Nelson Balongo. Malgré les bons résultats, Laszlo Boloni ne s’est pas contenté de remplacer Dieumerci Mbokani (suspendu) par Zinho Gano. Le coach anversois a écarté Simen Juklerod et Sander Coopnan pour Ritchie De Laet et Manuel Benson.

Les victoires du Cercle Bruges et de Waasland-Beveren ont poussé Saint-Trond à prendre les devants et Acolatse a directement obligé Sinan Bolat à effectuer une parade (3e). L’Antwerp a réagi en multipliant les tirs de la deuxième ligne par Didier Lamkel Zé (10e) et Benson (19e). Les Canaris sont revenus dans le parcours avec une double occasion pour Acoltase, le Trudonnaire le plus dangereux. Après être rentré de la gauche vers l’axe, le Néerlandais a placé le ballon dans le filet latéral (23e) et peu après, sa frappe enroulée est passée juste à côté (31e). Monté au jeu pour De Ridder blessé (5e), Sousa a hérité de la plus belle opportunité mais alors que Bolat était battu, le Brésilien a placé le ballon dans l’angle opposé juste à côté du poteau (30e).

A la reprise, l’Antwerp a plus inquiété Schmidt en quelques minutes que pendant toute la première période. Mais le gardien japonais a été verni une pemière fois quand Gano, à qui il avait renvoyé le ballon sur un tir d’Ivo Rodrigues, a frappé sur la transversale (54e). Puis, quand suite à un travail préparatoire de Lamkel Zé, Kevin Mirallas n’a pas appuyé sa frappe (58e).

La balance pesait du côté de l’Antwerp quand Bolat a re poussé un tir de Sousa dans les pieds de Suzuki (87e, 1-0). Mais à peine monté au jeu (89e), Mathieu Troonbeeckx a commis un penalty sur Aurelio Buta que Refaelov a transformé (90e+4, 1-1).

