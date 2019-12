Julian Alaphilippe débutera à nouveau sa saison en Amérique du Sud

Julian Alaphilippe débutera sa saison 2020 en Amérique du Sud, a annoncé dimanche son équipe, Deceuninck-Quick Step. Le Français participera, du 26 janvier au 2 février, au Tour de San Juan (Argentine) et disputera ensuite, du 11 au 16 février, le Tour de Colombie. C’est la troisième année de suite qu’Alaphilippe débutera sa saison en Amérique du Sud. En 2018, il avait disputé uniquement le Colombia Oro y Paz, décrochant une victoire d’étape. L’an passé, il s’était offert deux étapes (dont le contre-la-montre) du Tour de San Juan et une étape du Tour de Colombie, lançant parfaitement une année qui l’a ensuite vu remporter, entre autres, les Strade Bianche, Milan-Sanremo, la Flèche Wallonne et deux étapes du Tour de France, où il a longtemps porté le maillot jaune.

« L’an passé, j’ai vécu un excellent départ au Tour de San Juan et en Colombie », a confirmé Alaphilippe. « C’était une expérience formidable, rendue encore plus mémorable par les supporters fantastiques là-bas. Je suis vraiment heureux de pouvoir recommencer ma saison dans ces beaux pays et je ferai tout mon possible pour obtenir de bons résultats. »

Source: Belga