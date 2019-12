Voici 9 remèdes naturels contre le mal de gorge

Toux sèche, gonflement, irritation… Les conséquences d’un mal de gorge sont désagréables et peuvent nous pourrir le quotidien. Voici quelques astuces pour soulager la douleur et diminuer les petits ennuis liés au mal de gorge.

Le miel

Le miel est un des remèdes de grand-mère les plus efficaces quand on a mal à la gorge grâce, notamment, à ses propriétés antibactériennes. Mélangez-le avec une tasse d’eau, du jus de citron ou encore un petit peu de gingembre pour apaiser la douleur. Généralement, on conseille d’utiliser du miel d’eucalyptus ou de lavande pour soigner son mal de gorge.

L’ail

Autre aliment, goût totalement différent avec l’ail. On le sait, l’ail est une plante excellente pour la santé. Mais s’il est mangé cru, il permettrait également de soulager le mal de gorge! Pour cause, l’ail contient une substance, l’allicine, la molécule responsable de son odeur si particulière, qui est aussi un antibiotique naturel. Pour le reste, l’ail est un aliment connu pour être riche en antioxydants et serait également efficace pour lutter contre certains cancers.

L’eau salée

Cet autre remède contient deux aliments que chacun à chez soi, tant ils sont utilisés dans la vie de tous les jours. Se gargariser avec un peu d’eau salée adoucit en effet le mal de gorge. Cela permettrait également de tuer les bactéries qui se trouvent dans la gorge et de diminuer son gonflement. Pour ce faire, rien de plus simple, mélangez une demi-cuillère à café de sel avec un peu d’eau tiède. Le soulagement devrait arriver assez rapidement. N’hésitez pas à réitérer l’opération plusieurs fois par jour si nécessaire.

Le thym

Une alternative au gargarisme plus agréable au goût consiste à se préparer une infusion de thym. Faites bouillir de l’eau avec une branche de thym pour désinfecter votre gorge, le thym étant connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et anti-infectieuses. N’hésitez également pas à rajouter un peu de miel ou du jus de citron pour un goût plus agréable. Il est aussi possible de le consommer sous forme de tisane ou d’huile essentielle.

La cannelle

On retrouve une saveur plus sucrée avec la cannelle. Déjà en 1998, une étude publiée dans l’United States National Library of Medicine, une bibliothèque spécialisée en médecine et dans les sciences et techniques associées, démontrait que la cannelle était riche en antioxydants et avait des propriétés antibactériennes. En Chine, cette épice est traditionnellement utilisée en cas de rhume pour diminuer les douleurs liées au mal de gorge. Si vous êtes adepte de thé, n’hésitez donc pas à en acheter. Ou à simplement le préparer vous-même.

Le citron

Comme plusieurs de ses compères précédemment cités, le citron est connu pour ses propriétés antibactériennes. Mais pas que! Cet agrume est également riche en vitamines C, efficace pour combattre certaines infections, et plus particulièrement pour soulager et prévenir les infections respiratoires causées par des virus. N’hésitez donc pas à gargariser plusieurs fois par jour avec un mélange d’eau tiède et de jus de citron, résultat garanti.

Des inhalations

Pour se soulager, il n’est pas seulement nécessaire d’ingérer des aliments par la bouche. Le fait d’inhaler certains produits peut également vous faire du bien. Ces inhalations se font généralement grâce à un mélange d’eau chaude et de quelques gouttes d’huiles essentielles, à l’eucalyptus ou à la camomille par exemple. Les plus courageux peuvent également tenter leur chance avec du vinaigre de vin blanc.

Le gingembre

En plus de sa réputation d’aphrodisiaque, le gingembre en infusion adoucirait également les toux douloureuses et le mal de gorge. Mais ce n’est pas tout. Des recherches américaines suggèrent également qu’il permettrait de lutter contre les nausées, notamment celles liées à la grippe.

La guimauve

On ne parle pas ici du bonbon, mais bien de la plante! La guimauve est une plante utilisée en médecine chinoise pour ses vertus antitussives. Elle soulage donc la toux et la cavité buccale. Également efficace pour soigner les troubles digestifs, la guimauve peut être mélangée avec de l’eau et du sucre.

Consulter un médecin

Si le mal de gorge persiste, n’hésitez pas à aller consulter un médecin. Une toux peut notamment être un symptôme d’asthme, de bronchite, voire d’embolie pulmonaire.

Clément Dormal