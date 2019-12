Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Vito (réf. 16703)

Je suis un Breton d’une immense gentillesse qui a été trouvé dans la rue par une bénévole. Je n’ai pas hésité une seconde, j’ai sauté dans sa voiture comme un grand ! Je savais que cette dame ne me voulait que du bien. Je suis un chien actif qui aime jouer et courir et a besoin d’une promenade quotidienne. Je suis très affectueux, j’adore la compagnie des gens, bref je suis un chien idéal pour une famille ou pour quelqu’un qui cherche un compagnon fidèle pour la vie !

Sexe Mâle Age 2 ans Race Epagneul breton Taille 45 cm Pelage Poils mi-longs Poids 11 kg

Mali (réf. 16935)

Je m’appelle Mali et je suis un superbe Berger malinois. Je suis une demoiselle super sociable qui s’entend bien avec tous les chiens, grands et petits. Je suis extrêmement affectueuse, docile et obéissante, d’ailleurs, mon soigneur est fou de moi ! Je suis une chienne gaie et fort intelligente qui a besoin d’un maître qui aime faire des activités avec son compagnon à 4 pattes.

Sexe Femelle Age 3 ans Race malinois Taille 60 cm Pelage Poils courts Poids 23 kg

Koentje (réf. 16909)

Mes deux sœurs et moi avons été sauvés d’un centre d’abattage. Nous étions maigres et faibles, roulés en boule dans un coin de notre cage, terrorisés, ne sachant pas ce qui nous arrivait … Entretemps, je suis devenu un petit gamin joyeux qui joue et fait le fou comme un chiot normal, qui mange comme un lion et vous accueille gaiement avec un câlin. Je suis très bien socialisé et j’ai un super caractère !

Sexe mâle Age 3 mois Race croisé Taille 31 cm Pelage Poils courts Poids 3 kg

Vous êtes intéressé par Vito, Mali, Koentje, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr