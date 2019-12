Les chaussures dépareillées vont-elles (re)devenir tendance en 2020 ?

Et si l’année 2020 était celle de toutes les audaces en matière de mode ? C’est que semble souhaiter Vans avec le Mismatch Pack, qui fera revivre le temps d’une saison la tendance des chaussures dépareillées. Les différentes paires de sneakers seront proposées à la vente à compter du mois de janvier.

Cette toute nouvelle collection de sneakers sonne comme un hommage aux débuts de la marque Vans. Conçue par des skateurs pour des skateurs en 1976, la Vans Era 95 est l’un des modèles emblématiques de la marque. A l’époque, les skateurs de Dogtown avaient la possibilité de troquer l’une de leurs chaussures abîmées contre une autre sneaker de leur couleur favorite, portant ainsi à leurs pieds des chaussures dépareillées.

Vans lance ses Mismatch Packs

Tendance forte ou tradition réservée aux skateurs ? Peu importe. Aujourd’hui Vans propose à tous de porter des sneakers dépareillées avec ses Mismatch Packs. Adaptées aux tendances du moment avec des couleurs et des motifs parfaitement choisis, les chaussures feront le bonheur des adaptes de skate comme des passionnés de mode.

Sans surprise le modèle Era est la star de cette nouvelle collection. Il se décline pour l’occasion en toile bleue ornée d’un imprimé camouflage côté gauche et en toile rose avec un imprimé zèbre côté droit. La chaussure Style 36 est quant à elle également proposée en motifs et couleurs divers et variés avec des lacets et des sidestripes différents. Vans a aussi dépareillé une autre de ses sneakers emblématiques, la Classic Slip-On.

Reste à attendre le mois de janvier pour adapter la tendance des chaussures dépareillées.