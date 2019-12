À Londres, vous pouvez désormais dormir dans l’ancien QG de Scotland Yard

À deux pas de Covent Garden, l’immeuble du Great Scotland Yard a ouvert ses portes au public pour la première fois en 200 ans, au terme de grands travaux de rénovation.

Les anciens locaux de la police londonienne, qui ont auparavant abrité les rois d’Écosse et ont servi d’inspiration à Sir Arthur Conan Doyle pour Sherlock Holmes, appartiennent désormais à la série d’établissements européens The Unbound Collection de Hyatt, un catalogue de luxueux hôtels indépendants.

152 chambres dont 15 suites

Ultra-luxueux, le Great Scotland Yard comporte 152 chambres dont 15 suites décorées dans des tons neutres et réparties sur 5 étages. Les dressings sont dissimulés derrières de fausses bibliothèques, en clin d’oeil au passé policier des lieux, tandis que les portemanteaux prennent la forme de clés.

Adjacent à l’établissement, le No1 Great Scotland Yard abrite un appartement de deux chambres.

Le « Masterchef » irlandais Robin Gill dirige les opérations gourmandes du restaurant The Yard, du bar à cocktails The 40 Elephants et du salon de thé The Parlour. L’hôtel comporte aussi un centre de fitness ouvert 24 heures sur 24.