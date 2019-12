Réformes des retraites en France – Trafic des métros « très réduit » dimanche, seules les lignes automatiques fonctionneront

Le trafic RATP sera « très réduit » dimanche par la grève illimitée contre la réforme des retraites: côté métro, seules les deux lignes automatiques fonctionneront et côté RER, seul le RER B circulera partiellement et sur un horaire réduit, a indiqué la régie samedi dans un communiqué. Comme dimanche dernier, la quasi-totalité des lignes de métro seront fermées, seules les lignes 1, 14, ainsi qu’Orlyval, qui dessert l’aéroport d’Orly, près de Paris, devant circuler « normalement et toute la journée ».

Le RER A sera également fermé toute la journée et seul un RER B sur trois fonctionnera « au départ de Massy et de Robinson en direction de Gare du Nord uniquement entre 12h00 et 18h00 », a précisé la RATP.

Les voyageurs sont par conséquent « invités » à se tourner vers le « réseau de surface », la régie prévoyant un trafic « quasi normal sur le réseau Tramway » tandis que « deux bus sur trois circuleront en moyenne ».

Lundi, le trafic devrait rester « très perturbé » et similaire à vendredi, avec toujours un fonctionnement normal des lignes automatiques, selon les précisons de la RATP, qui seront affinées dimanche.

Côté SNCF, le trafic de dimanche devrait être conforme à celui de samedi, premier jour des vacances scolaires, avec seulement la moitié des TGV en circulation, 30% des TER (en partie par autocars), 20% des Transilien (RER SNCF et trains de banlieue) et un train Intercités sur quatre.

source: Belga