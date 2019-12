RDC: huit civils tués par des milices dans le Nord-Est

Huit civils ont été tués vendredi dans des attaques de milices en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris samedi de sources locales. « Des miliciens du groupe armé Codeco ont tué huit personnes et blessé deux autres vendredi dans trois villages » du territoire de Djugu, dans la province de l’Ituri, a déclaré à l’AFP Joël Mande, un chef traditionnel.

« Il s’agit de cinq hommes, deux femmes et un enfant », a témoigné Daniel Tibasima, directeur de la radio-télévision communautaire Umoja de Djugu. Les attaques se sont déroulées dans les villages de Gochukpu, Gure et Landa, mais « toutes les victimes ont été enterrées samedi à Gure », a-t-il expliqué.

L’Ituri est l’une des trois provinces de l’est de la RDC en proie à des violences et où l’armée mène des opérations militaires. Le groupe armé Codeco est actif dans la région de Djugu, théâtre de violences depuis fin 2017. Les dernières attaques attribuées à la Codeco remontent au 13 décembre, douze personnes avaient été tuées.

Cette milice est constituée de membres de la communauté lendu regroupés dans une sorte de secte politico-militaro-religieuse, la Coopérative pour le développement du Congo (Codeco).

La Codeco a été jugée responsable du massacre d’au moins 160 personnes en juin. Les autorités l’avaient aussi accusée d’avoir provoqué l’exode de 300.000 civils.

Entre 1999 et 2003, la région de l’Ituri, riche en or, avait été ensanglantée par un conflit entre les communautés hema (commerçants et éleveurs) et lendu (cultivateurs). Des dizaines de milliers de morts avaient alors été enregistrés, jusqu’à l’intervention de la force européenne Artémis, sous commandement français.

source: Belga