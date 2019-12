Proximus League – Virton s’est imposé 0-2 OHL Louvain et revient à deux points du leader

L’Excelsior Virton est allé s’imposer 0-2 à OH Louvain dans le cadre de la sixième journée de la seconde phase de la Proximus League. Aurélien Joachim (66e) et David Turpel (90e+5) ont marqué les buts, qui ont permis aux Luxembourgeois (5e, 9 points) de dépasser les Louvanistes (6e, 7 points) et de compter le même nombre d’unités que l’Union Saint-Gilloise (3e) et Roulers (4e). Plus tôt dans l’après-midi, Roulers et l’Union Saint-Gilloise se sont quittés sur un partage (1-1), qui ne satisfaisait personne.

Vendredi, Lommel a infligé au Beerschot sa première défaite de la seconde phase (1-0). Kolbeinn Thordarson a inscrit l’unique but (19e), qui a hissé les Limbourgeois à la deuxième place avec 10 points, un de moins que le Beerschot.

Dimanche 16h00, Lokeren (8e, 2 points) tentera de décrocher sa première victoire face à Westerlo, qui le précède au classement (4 points).

Au classement général, Roulers (20 points) et Lokeren (15) occupent les deux dernières places de relégables.

Source: Belga