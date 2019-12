Proximus League – Roulers et l’Union Saint-Gilloise manquent l’occasion de rejoindre le Beerschot en tête

Roulers et l’Union Saint-Gilloise se sont neutralisés (1-1) samedi lors de la sixième journée de la deuxième période. Les deux équipes restent à deux unités de la première place occupée par le Beerschot, battu (1-0) vendredi pour la première fois en seconde phase à Lommel (2ème, 10 pts). L’Union a ouvert le score en toute fin de première période grâce à une réalisation de Ismael Kandouss (44e). Roulers a toutefois réagi au retour des vestiaires via Yhoan Andzouana (50e).

En soirée, 20h30, OH Louvain (5e, 7 points) accueille Virton (6e, 6 points).

Dimanche 16h00, Lokeren (8e, 2 points) tentera de décrocher sa première victoire face à Westerlo, qui le précède au classement (4 points).

Au classement général, Roulers (20 pts) et Lokeren (15 pts) occupent les deux dernières places de relégable.

