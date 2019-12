NBA – Dallas gagne malgré l’absence de Doncic

Dallas, toujours privé de son prodige slovène Luka Doncic, blessé à la cheville, s’est imposé 98-117 à Philadelphie, vendredi, dans le championnat nord-américain de basket (NBA). Tim Hardaway Jr a terminé avec 27 points. Kristaps Porzingis auteur de 22 points, 18 rebonds, 3 contres, a également été très efficace.

Dallas est 4e à l’Ouest avec 19 victoires et 9 défaites, tandis que Philadelphie (20 victoires, 10 défaites), 6e à l’Est, marque le pas.

Denver (19 victoires, 8 défaites) s’est hissé au second rang à l’Ouest, derrière les Lakers (24 victoires, 5 défaites), grâce à son succès 109-100 sur Minnesota. Nikola Jokic, qui a réussi un triple-double (22 points, 10 rebonds, 10 passes), et Jamal Murray, auteur de 28 points, ont été les hommes forts de l’équipe du Colorado.

A l’Est, les poursuivants de Milwaukee (25 victoires, 4 défaites), vainqueur jeudi du choc contre les Lakers, se sont tous imposés.

Boston, deuxième (19 victoires, 7 défaites), s’est joué de Detroit 114-93. Jayson Tatum et Jaylen Brown ont inscrit 26 points chacun.

Miami (21 victoires, 8 défaites) a dominé New York 129-114. Septs joueurs du Heat ont terminé avec au moins 10 points au compteur, dont Bam Adebayo, auteur de 20 points.

Toronto (20 victoires, 8 défaites) est venu à bout de Washington 122-118. Kyle Lowry (26 points) et Serge Ibaka (23 points) ont été les principaux artisans du succès des Raptors.

Indiana (20 victoires, 9 défaites), a pris la mesure 119-105 de Sacramento avec 23 points de T.J Waren.

