Le pape appelle l’Eglise à changer dans un Occident qui se déchristianise

Le pape François a appelé samedi la Curie romaine (gouvernement de l’Église) à « un changement de mentalité » profond dans le contexte d’un Occident qui se déchristianise, particulièrement en Europe. « Nous ne sommes plus en chrétienté, nous ne le sommes plus! Nous ne sommes plus les seuls aujourd’hui à produire la culture, ni les premiers, ni les plus écoutés », a lancé le pape dans ses traditionnels vœux à la Curie.

« Nous ne sommes plus dans un régime de chrétienté parce que la foi – spécialement en Europe, mais aussi dans une grande partie de l’Occident – ne constitue plus un présupposé évident du vivre-ensemble; pire elle est souvent même niée, raillée, marginalisée et ridiculisée », a commenté le souverain pontife argentin devant ses principaux cardinaux.

Ce « changement d’époque » oblige à « un changement de mentalité pastorale », a souligné le premier pape latino-américain de l’histoire, qui s’est employé depuis son élection en 2013 à réformer les structures internes de la Curie, tout en insistant régulièrement sur un changement du mode de pensée en vase clos au sein de l’Église. Il continue toutefois à se heurter à la farouche tradition d’indépendance de nombre de sections de la Curie réfractaires à un plus grand contrôle de leurs finances.

Il a notamment créé de nouveaux « dicastères » (ministères), comme celui de la Communication pour mieux répondre à « une culture largement numérisée ». François a lancé aussi une mise en garde contre « la rigidité » et « la tentation de se replier sur le passé » alors qu’il faut « s’engager dans des changements significatifs ».

Lançant une pique à des adversaires qui s’opposent à ses réformes, y compris au sein de la Curie romaine, le pape a décrit « la rigidité qui naît de la peur du changement et qui finit par disséminer des piquets et des obstacles sur le terrain du bien commun, en le transformant en champ miné d’incommunicabilité et de haine ».

« La Curie romaine n’est pas un corps détaché de la réalité », a insisté le pape François, pour qui le changement doit être profond et ne doit pas se limiter « à revêtir un vêtement nouveau et à rester, en fait, comme on était avant ».

« La Curie romaine n’est pas un immeuble ou une armoire pleine de vêtements à porter pour justifier un changement. La Curie romaine est un corps vivant », a encore commenté le pape, adepte des formules imagées.

source: Belga