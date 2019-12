L’ancien champion du monde anglais Martin Peters est décédé

Le monde du football anglais pleure la mort d’un de ses anciens héros. Martin Peters qui a marqué en finale de la Coupe du monde 1966 face à l’Allemagne de l’Ouest, est décédé à l’âge de 76 ans. Peters a débuté sa carrière à West Ham United avant de porter les couleurs de Tottenham Hotspur, Norwich City et Sheffield United.

« Il est mort paisiblement dans son sommeil », a rapporté West Ham au nom de la famille de Peters. « Nous sommes profondément attristés par sa perte, mais aussi fiers de tout ce qu’il a accompli. » Peters était un joueur de football polyvalent, qui a joué à toutes les positions à West Ham United. Il a même enfilé les gants à une reprise.

Peters a fait partie de la sélection anglaise qui a remporté le titre mondial à domicile en 1966. Il a fait ses débuts juste avant le tournoi et a rapidement conquis une place de titulaire. L’ancien joueur de West Ham a donné l’avantage à l’Angleterre en finale à la 78e (2-1), mais les Allemands sont revenus au score juste avant la fin du temps réglementaire. En prolongations, Geoff Hurst a inscrit son deuxième et troisième but de la soirée pour offrir le titre à son pays: 4-2.

Source: Belga