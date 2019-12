Jupiler Pro League – Le Standard, à dix pendant une heure, s’incline à Waasland-Beveren

Eliminé coup sur coup en Europa League et en Coupe de Belgique, le Standard a essuyé un nouveau revers samedi à Waasland-Beveren dans le cadre de la 20e journée du championnat de Belgique (2-1). Malgré l’exclusion de Reginal Goreux (32e), Maxime Lestienne a pourtant donné l’avance aux Rouches (35e, 0-1). Mais Stefan Milosevic (66e, 1-1) et Din Sula (88e, 2-1) ont donné trois précieux aux Waeslandiens. Au classement, le Standard est 5e (35 points) et Waasland-Beveren reste 15e (14 points). Vu les nombreuses blessures, Michel Preud’homme a aligné une équipe expérimentale avec Goreux au milieu. Le Standard a pris la possession du ballon à son compte mais a imprimé un rythme loin d’être insoutenable. Du coup, la rencontre était fermée malgré la bonne volonté de Nicolas Gavory dont les centres ont été repoussés par Aleksandar Vukotic (14e). Waasland-Beveren n’était pas écrasé par la pression rouche et c’est Goreux, qui a écopé du premier carton jaune de la rencontre (21e).

Lucas Pirard a quand même connu un moment de frayeur quand il a a été surpris par un centre de Gavory. Heureusement pour le gardien waeslandien, Aleksandar Boljevic a été étonné lui aussi et a manqué sa reprise de la tête (25e). Le Standard a eu alors un coup plus dur à digérer: l’exclusion de Goreux pour un second carton jaune (32e). Dans l’immédiat, cela n’a pas eu de répercussion puisque Lestienne a porté les Rouches au commandement (35e, 0-1).

A la mi-temps, Milosevic est monté au jeu. Un changement qui s’est révélé positif face à un Standard, qui pliait de plus en plus. Sur une passe de Yuki Kobayashi, Milosevic a égalisé (66e, 1-1). Pour contrer la progression des Leeuwen, Preud’homme a sorti simultanément Duje Cop et Boljevic pour Felipe Avenatti et Senna Miangue (70e). Malgré la présence d’un défenseur supplémentaire, Arnaud Bodart a dû sauver son équipe sur une reprise de Kobayashi (83e) et un envoi de Sula (84e). Mais l’attaquant albanais ,n’a pas laissé passer sa seconde chance de donner la victoire aux Waeslandiens (88e, 2-1).

Source: Belga