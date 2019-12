Julie Vanloo déçue de sa non-sélection au tournoi qualificatif: « Mon coeur est brisé »

Julie Vanloo ne figure pas dans la présélection de 16 joueuses appelées à défendre les chances des Belgian Cats sur le chemin des Jeux Olympiques de Tokyo lors du tournoi de qualification à Ostende du 6 au 9 février prochain. « Mon cœur est brisé », a réagi la meneuse ostendaise sur Instagram. Vanloo avait fait l’impasse sur les qualifications pour l’Euro 2021 en novembre contre l’Ukraine et en Finlande parce qu’elle joue en Australie, à Townsville, pour éviter les conséquences du décalage horaire. Mais elle n’est carrément pas reprise cette fois. « Pour la première fois dans ma carrière en équipe nationale, je n’ai pas été sélectionnée pour le tournoi pré-olympique à Ostende, ma ville, où je suis née et où j’ai grandi. Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis triste de ne pas avoir la chance de faire partie de ce rêve en février. Mon cœur est brisé », a écrit Vanloo, qui a débuté en équipe nationale en 2008 et a notamment participé à l’Euro 2017, où les Cats ont décroché le bronze, et au Mondial 2018, conclu à la quatrième place.

« Chaque échauffement, chaque hymne national et chaque minute que j’ai jouée était inoubliable. Mon cœur et mon âme sont noirs, jaunes et rouges », ajoute la joueuse de 26 ans.

« Est-ce que je comprends la décision. Non. Est-ce que je l’accepte? Oui. Est-ce que je vais abandonner? Non. Cela me rendra plus forte? Oui. Cependant je respecte cette décision », a-t-elle écrit. « Tout arrive pour une raison et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rester positive et inspirer les gens qui croient en moi et me supporte chaque jour. »

« Je veux souhaiter le meilleur à mes équipières pour ce tournoi important, mon cœur est avec vous. Faites que le rêve devienne réalité », a conclu Vanloo.

