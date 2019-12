Gala du Sport 2019 – L’entraîneur néo-zélandais des Red Lions Shane McLeod est le Coach de l’année

Shane McLeod est le Coach de l’année 2019 en Belgique. Le mentor des Red Lions, l’équipe nationale belge masculine de hockey qui a remporté cette saison le titre de championne d’Europe après avoir ceint la couronne mondiale il y a douze mois, a remporté le référendum annuel organisé par Sportpress.be, l’Association professionnelle belge des journalistes sportifs, samedi à Schelle. Le Néo-Zélandais bénéficie d’un changement du règlement qui permet depuis l’an dernier à un entraîneur étranger travaillant en Belgique d’être choisi. Il a obtenu 374 points ce qui lui a permis de devancer l’entraîneur de football Philippe Clément (322) et celui d’athlétisme Jacques Borlée (189) qui avait ouvert le palmarès en étant élu en 2011 et 2012. McLeod, 51 ans, succède au palmarès à l’Espagnol Roberto Martinez, le coach des Diables Rouges, 4e cette année. Devenu coach des Red Lions le 11 octobre 2015 en remplacement du Néerlandais Jeroen Delmee après et une série de résultats décevants (5e à l’Euro), le discret McLeod a remis la génération dorée du hockey sur les rails et les a conduit d’emblée sur la 2e marche du podium olympique à Rio en 2016.

McLeod a encore mené les Red Lions à la 2e place de l’Euro 2017 avant de connaître la consécration en 2018 à la Coupe du monde en Inde et de confirmer cette année à l’Euro joué à Anvers. Seul revers, la défaite en Pro League au profit de l’Australie.

Après avoir été joueur et coach dans divers clubs anversois, Shane McLeod avait pris la direction de l’équipe belge dames de 2002 à 2006, avant de repartir vers son pays natal en 2007 pour devenir le coach principal des Blacksticks néo-zélandais qui ont participé aux JO de Pékin et de Londres. Revenu en Belgique en 2012, McLeod a été champion de Belgique en 2013 et 2014 avec le Waterloo Ducks avant de confirmer son talent à la tête de l’équipe nationale masculine.

Profitant de ses quinze jours de vacances annuelles, Shane McLeod est rentré dans sa famille en Nouvelle-Zélande pour les fêtes de Noël. Il n’était pas présent à Schelle.

Source: Belga