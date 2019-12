Fausse alerte à Berlin après l’évacuation d’un marché de Noël

La police berlinoise a levé l’alerte samedi après avoir évacué le marché de Noël de la Breitscheidplatz, théâtre il y trois ans d’un attentat meurtrier. Elle avait évoqué la présence « possible d’un objet suspect ». La décision a été en fait prise en raison de la présence sur le marché de deux hommes soupçonnés d’être recherchés par la police, « soupçon qui ne s’est pas confirmé », a déclaré une porte-parole de la police.

Les forces de l’ordre avaient plus tôt bloqué toutes les rues autour de ce marché de Noël. Quelque 350 policiers et des chiens renifleurs ont été envoyés sur place.

Il y a trois ans, un attentat au camion bélier dans ce marché au coeur de Berlin avait fait 12 morts et plusieurs blessés. Son auteur présumé, le Tunisien Anis Amri, avait été abattu quelques jours plus tard en Italie.

source: Belga