Des températures douces et quelques pluies

La journée de dimanche sera d’abord dominée par les nuages et des périodes de précipitations avant que le ciel ne devienne généralement sec, avec des températures toujours douces pour la saison. Lundi, un temps variable avec alternance d’éclaircies et de passages nuageux est prévu par l’IRM. Samedi après-midi, un ciel partiellement à très nuageux est prévu, avec quelques pluies éparses. Les maxima seront compris entre 5 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 10 degrés en Campine. Un vent modéré de secteur sud occasionnera des rafales jusque 55 km/h.

En soirée, la nébulosité augmentera rapidement. La pluie s’installera puis quittera le pays, pour laisser place temporairement à un temps sec avant le retour des averses. Les minima se situeront entre 3 degrés en Haute-Fagne et 7 ou 8 degrés en plaine.

Dimanche, le ciel sera souvent très nuageux avec des périodes de pluie ou d’averses. Dans le courant de l’après- midi, le temps deviendra toutefois généralement sec dans l’ouest avec graduellement des éclaircies. Il fera toujours doux avec des maxima de 5 degrés sur les hauteurs ardennaises à 9 degrés en plaine.

Lundi, on prévoit une alternance d’éclaircies et de passages nuageux pouvant localement laisser échapper une averse. Les maxima seront compris entre 4 et 6 degrés en Ardenne, et entre 8 et 10 degrés ailleurs.

Source: Belga