Pourquoi vous devriez bannir les boissons gazeuses de votre alimentation

Omniprésentes dans notre alimentation depuis de nombreuses années, les boissons gazeuses et sucrées représentent un véritable danger pour notre santé.

Une nouvelle étude sur les boissons sucrées vient s’ajouter aux dizaines d’autres traitants de la question. Comme toujours, le résultat est alarmant. Boire régulièrement un peu de boissons sucrées, soit plus d’un petit verre de soda ou de jus de fruits par jour, pourrait favoriser la survenue de cancers. Si l’étude ne montre pas de lien de cause à effet clair, elle parle tout de même d’une association significative.

En pratique, une augmentation de 100 ml par jour en moyenne de la consommation de boissons sucrées, ce qui correspond à un petit verre ou près d’un tiers de cannette standard (33 cl), est associée à une augmentation de 18% du risque de cancer. Et selon les chercheurs, c’est le sucre qui semble jouer le rôle principal dans cette association avec le cancer.

Pourtant, l’envie est grande, encore plus lorsqu’il fait chaud, de se rafraîchir (faussement) grâce à un soda. Une habitude qui a la vie dure et qui représente de nombreux dangers pour la santé. Pas étonnant quand on sait que l’on retrouve généralement l’équivalent de sept morceaux de sucre, soit environ 35 grammes, dans une canette de 33 cl de soda et 25 grammes dans un verre de jus de fruit. Or, l’Organisation Mondiale de la Santé recommande de maintenir sa consommation de sucre à 5% de ses apports énergétiques quotidiens, soit 25 grammes par jour pour une personne ayant un apport moyen de 2.000 calories.

Attention aux enfants

Responsable de nombreux maux, le sucre qui vient se stocker dans notre organisme est entre autres originaire de l’augmentation de l’obésité et de la surpondération dans le monde. Il faut dire que le fructose et le saccharose, que l’on retrouvent en masse dans les boissons sucrées, apportent de nombreuses calories qui ont une faible valeur nutritionnelle et ne procurent pas la même sensation de satiété que les aliments solides.

Parmi les autres dangers liés à la consommation excessive de sodas, on retrouve notamment des problèmes de foie, la dissolution de l’émail des dents, des troubles rénaux, diverses maladies cardiovasculaires, une augmentation du risque de diabète et, last but not least, une augmentation du risque de mortalité précoce.

Dangereuse pour les adultes, la consommation régulière et excessive de boissons sucrées peut également être désastreuse pour les enfants. Comme le rappelle l’Organisation Mondiale de la Santé, «les enfants en surpoids ou obèses présentent un risque plus élevé de développer de graves problèmes de santé, notamment un diabète de type 2, de l’hypertension, de l’asthme et autres problèmes respiratoires, des troubles du sommeil ou une maladie hépatique. Ils peuvent également souffrir d’effets psychologiques (mauvaise estime de soi, dépression ou isolement social). L’obésité pendant l’enfance augmente aussi le risque d’obésité, de maladies non transmissibles, de décès prématuré et d’incapacité à l’âge adulte».

Quid des boissons light ?

S’il est prouvé que les boissons sucrées sont néfastes pour la santé, la consommation de boissons light n’est pas forcément meilleure. En cause ? Les édulcorants utilisés pour remplacer le sucre. Le plus connu et le plus débattu est probablement l’aspartame. En Europe, ce produit est considéré comme « sûr pour la consommation humaine » et est autorisé depuis de nombreuses années. Pourtant, des voix s’élèvent régulièrement contre les dangers que peut représenter cet édulcorant, pointant notamment des études démontrant un taux de cancer plus élevé et un risque d’accouchement prématuré chez les consommateurs. Selon ses détracteurs, l’autorité européenne de sécurité des aliments subirait des pressions du lobby agro-alimentaire et ne serait pas objective. Cette dernière se défend en démontant la méthodologie des études alarmistes.

Dangereux ou pas, ces édulcorants habituent tout de même le consommateur au goût du sucre, ce qui va progressivement le pousser à consommer des produits qui sont eux-mêmes sucrés. Il n’est donc pas étonnant de voir que plusieurs études établissent un lien entre la consommation de boissons dites light et l’obésité. De plus, ces boissons n’ont, comme leurs sœurs sucrées, aucun intérêt d’un point de vue nutritionnel et ne provoquent pas de sentiment de satiété.

Quelles alternatives ?

Finalement, l’eau restera votre meilleur allié au moment de choisir le liquide avec lequel vous allez vous hydrater. Dans un rapport publié l’année dernière et destiné aux directeurs d’établissements scolaires, l’OMS rappelait d’ailleurs que « l’eau potable est le meilleur moyen pour garder les enfants en bonne santé ». Un conseil qui vaut également pour les adultes.

Évidemment, la consommation occasionnelle d’une boisson gazeuse ou sucrée aura très peu d’effets négatifs sur le long terme. Il faut cependant garder en tête que, lorsqu’on évoque les boissons gazeuses, on parle déjà de surconsommation lorsqu’on en boit une par jour ! Leur absorption doit donc rester exceptionnelle, encore plus lorsque l’on vit avec des enfants.

Clément Dormal