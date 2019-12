Présidentielle 2020 aux Etats-Unis – Primaire démocrate: les candidats chargent Trump en ouvrant leur débat

Unis contre Donald Trump: les candidats participant jeudi à Los Angeles au sixième débat télévisé de la primaire démocrate ont enfoncé le clou au lendemain de la mise en accusation au Congrès du milliardaire républicain, qui ouvre la voie à un procès en destitution. « Nous devons restaurer l’intégrité de la présidence », a assuré l’ancien vice-président Joe Biden, qui mène la course à la Maison Blanche. « Mon travail est d’expliquer pourquoi il ne mérite pas d’être président des Etats-Unis quatre ans de plus », a-t-il dit, entouré de ses six rivaux sélectionnés pour ce débat, parmi lesquels deux femmes.

Le milliardaire républicain a été mis en accusation mercredi par la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, selon qui il a abusé de ses pouvoirs présidentiels en demandant à son homologue ukrainien d’annoncer des enquêtes anti-corruption contre Joe Biden et son fils Hunter, qui avait siégé au conseil d’administration d’une entreprise gazière locale. Ainsi, il aurait demandé à un pays étranger d’interférer dans la campagne électorale américaine.

M. Trump est « un menteur pathologique » qui dirige « le gouvernement le plus corrompu de l’histoire moderne » américaine, a attaqué Bernie Sanders.

Elizabeth Warren a aussi fustigé un président « le plus corrompu de notre histoire récente », qui selon elle cultive ses loyautés à coups de « réductions d’impôts et de postes d’ambassadeurs ». « Le président n’est pas un roi », a renchéri Amy Klobuchar.

Ces trois candidats siègent au Sénat, qui devrait juger en janvier Donald Trump pour abus de pouvoir et entrave au Congrès. Mais, soutenu par la majorité républicaine à la chambre haute, le milliardaire devrait être acquitté.

« Qu’importe ce qu’il se passe au Sénat, c’est à nous » d’agir pour battre le milliardaire le 3 novembre 2020, a affirmé Pete Buttigieg, un maire de l’Indiana qui a le vent en poupe dans les sondages.

Seule voix nettement discordante, l’homme d’affaires d’origine asiatique Andrew Yang a émis la mise en garde suivante: « On doit cesser d’être obsédés par l’impeachment ».

source: Belga