Milwaukee gagne le choc contre les Lakers

Milwaukee a battu les Lakers 111-104 dans le choc entre les deux leaders de conférence, jeudi, dans le championnat nord-américain de basket (NBA). Les Bucks ont fait toute la course en tête (23-17, 65-46, 89-81) et résisté au retour des Lakers, revenus à 109-105, en fin de partie pour l’emporter 111-104.

Giannis Antetokounmpo y a été de 34 points, avec un record de carrière à 3 points (5/8), 11 rebonds et 7 passes pour les Bucks. Du côté des Lakers, Anthony Davis a fini à 36 points, 10 rebonds et 5 passes tandis que LeBron James a été limité à 21 points (pour 12 rebonds et 11 assists). La différence s’est faite en sortie de banc: les remplaçants des Bucks ont rapporté 34 points, dont 21 par le seul George Hill, alors que ceux des Lakers n’en ont inscrit que 4…

Les deux équipes restent en tête de leur conférence. Milwaukee à l’Est avec 25 victoires pour 4 défaites, les Lakers à l’Ouest avec 24 victoires et 5 défaites.

Les Lakers devancent leurs voisins les Clippers, battus 117-122 par Houston. Les Rockets ont pu compter sur leur duo de choc Russell Westbrook/James Harden, auteurs respectivement de 40 et 28 points avec 10 rebonds en prime pour le premier cité et 10 assists pour le second. Les 34 points de Paul George et les 25 de Kawhi Leonard n’ont pas suffi aux Clippers, dont le bilan affiche 21 victoires en 30 rencontres. Houston, avec 19 victoires et 9 défaites, est quatrième.

Utah a signé un quatrième succès de rang en s’imposant 106-111 à Atlanta, grâce notamment aux 30 points de Donovan Mitchell. Le Jazz (17 victoires, 11 défaites) est sixième à l’Ouest, Atlanta (6 victoires, 23 défaites) lanterne rouge à l’Est.

Enfin, San Antonio s’est joué 118-105 de Brooklyn, qui n’a pas profité d’un Spencer Dinwiddie en grande forme (41 points).

