La seule solution est au centre, selon Bouchez et Coens

Les informateurs royaux, Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V), ont écarté vendredi l’alternative entre une coalition bourguignonne et une coalition arc-en-ciel. La seule solution possible se situera « au centre », ont-ils expliqué au cours d’un point presse qui a suivi leur premier rapport au Roi. Depuis leur désignation, les deux présidents de parti ont eu des contacts avec les dix formations susceptibles de faire partie d’une coalition gouvernementale, que ce soit de manière bilatérale ou multilatérale.

Ils ont dégagé cinq thèmes prioritaires sur lesquels des négociations peuvent avoir lieu: déficit budgétaire et fiscalité; politique sociale; emploi; climat et mobilité; justice, sécurité et immigration.

Les entretiens n’ont pas porté uniquement sur les priorités des uns et des autres mais également sur les formules de coalition. Jusqu’à présent, deux formules tenaient le haut du pavé: la bourguignonne (associant le PS, la N-VA et les libéraux) et l’arc-en-ciel (socialistes, libéraux, écologistes), éventuellement élargies au CD&V.

« Nous considérons qu’il est nécessaire de sortir de la dichotomie de ces deux formules », a souligné M. Bouchez.

D’après eux, elles ont l’inconvénient de provoquer « une polarisation » du débat et d’obliger les formations politiques « à faire des concessions trop importantes à leurs yeux, soit à leur gauche, soit à leur droite ».

Les informateurs veulent partir d’un « axe central ». « La seule solution possible se situera au centre si on veut réunir une majorité parlementaire suffisante », a ajouté le libéral.

Les informateurs n’ont pas souhaité répondre aux questions des journalistes. Ils n’ont donc pas voulu dire si l' »axe central » est composé de leurs deux partis, même si cela paraît vraisemblable.

Les informateurs feront une nouvelle fois rapport au Roi au plus tard le 13 janvier.

