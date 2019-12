Jupiler Pro League – Le Club de Bruges en deuil après le décès d’Edi Krieger

Le Club de Bruges est en deuil. On a en effet appris le décès à l’âge de 73 ans de son ancien défenseur Edi Krieger, qui a succombé au terme d’une longue maladie. Il avait porté 89 fois le maillot rayé bleu et noir entre 1975 et 1978, inscrivant dix buts. La nouvelle a été annoncée par le tabloïd autrichien Krone.

Krieger faisait partie de l’équipe brugeoise a succès de l’entraîneur autrichien Ernst Happel, championne en 1976, 1977 (plus la Coupe) et 1978, finaliste de la Coupe de l’UEFA contre Liverpool (3-2, 1-1) en 1976, et de la Coupe d’Europe des clubs champions contre Liverpool (0-1) en 1978 à Wembley.

Il était aussi un des héros autrichiens vainqueurs 3-2 de l’Allemagne championne du monde en titre à Cordoba, lors du Mondial’1978 en Argentine.

Il a été international de 1970 à 1978 (25 sélections).

Source: Belga