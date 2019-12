Guus Hiddink de retour au PSV Eindhoven comme conseiller

Le PSV Eindhoven a annoncé vendredi le retour de Guus Hiddink, en tant que conseiller de tout le staff technique. Le PSV a licencié lundi passé l’entraîneur Mark van Bommel après des résultats décevants. Ernest Faber va assurer l’intérim jusqu’au terme de la saison. C’est le quatrième passage d’Hiddink, 73 ans, au PSV. Comme joueur, il a évolué entre 1970 et 1972. Il est revenu au club en 1984 comme entraîneur assistant avant de prendre la tête de l’équipe première en 1987, jusqu’en 1990. Durant cette période, il a remporté trois titres de champion, trois coupes et la Coupe des Champions 1988. Après différentes aventures à l’étranger, Hiddink a à nouveau dirigé le PSV entre 2002 et 2006, remportant trois championnats et une coupe. En 2005, il a emmené le club en demi-finale de la Ligue des Champions.

Source: Belga