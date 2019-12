Deux des cinq détenus évadés de la prison de Turnhout courent toujours

Deux des cinq détenus qui se sont échappés jeudi soir de la prison de Turnhout courent toujours. La police, le parquet et l’Administration pénitentiaire n’ont pas encore confirmé officiellement l’identité des deux évadés. Mais, a-t-on appris à bonne source, l’un d’eux aurait été identifié comme étant Oualid Sekkaki, âgé de 26 ans et frère du « roi de l’évasion » Ashraf Sekkaki actuellement incarcéré au Maroc et qui s’est jadis évadé de la prison de Turnhout. L’enquête relative à la quintuple évasion se poursuit parallèlement à la traque des deux fugitifs. « La direction de la prison et la direction régionale se sont rendues jeudi soir sur les lieux et nos services internes vont analyser vendredi matin les circonstances de l’incident », explique Kathleen Van De Vijver, la porte-parole de l’Administration pénitentiaire.

Les cinq détenus se sont évadés au cours de la promenade du soir en escaladant un mur. Ils sont ensuite montés à bord d’une voiture. Une importante opération de police impliquant un hélicoptère et un chien pisteur a permis la capture de trois des cinq individus jeudi soir dans les environs de la gare de triage de Turnhout.

Source: Belga