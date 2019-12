Biden évoque son bégaiement, moqué par l’ex-porte-parole de Trump

L’ancien vice-président Joe Biden a évoqué jeudi sa longue lutte personnelle contre le bégaiement, d’une façon jugée maladroite par beaucoup de téléspectateurs du sixième débat démocrate, parmi lesquels l’ex-porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders, qui a dû effacer un tweet moqueur. L’a-t-il fait exprès? Vers la fin du débat télévisé, le candidat en tête de la course démocrate a imité un enfant bégayant pour parler de ce trouble du langage qui a empoisonné sa jeunesse.

« Ma femme et moi avons une liste de 20 à 100 personnes que nous appelons au moins une fois par semaine ou par mois », a relaté M. Biden. Parmi ces personnes, a-t-il cité, il y a « le jeune enfant qui me dit: « Jjjjjjjjj’arrive pas à parler. Qqqqqqqque puis-je faire? ».

L’ex-vice-président de Barack Obama s’est immédiatement vu reprocher par de nombreux internautes d’avoir imité un enfant souffrant de ce handicap, d’autres se demandant si M. Biden n’avait pas réellement bégayé, lui qui a une diction parfois hésitante ou saccadée.

« Jjjjjjjjjjjjjjjjjjje n’ai vraiment aucune idée de ce que raconte Biden », a tweeté Sarah Sanders, semblant imiter un bègue butant sur la première syllabe de sa phrase. Ceci a déclenché une avalanche de réactions outrées sur les réseaux sociaux.

Joe Biden lui a aussi répondu, également sur Twitter: « J’ai travaillé toute ma vie pour vaincre le bégaiement. Et je suis fier d’inspirer des enfants qui passent également par là. Cela s’appelle l’empathie ».

Face à l’indignation suscitée par son tweet, Mme Sanders a assuré ignorer le handicap de M. Biden et a présenté ses excuses.

« Je m’excuse et aurais dû exprimer mon opinion de façon respectueuse », a-t-elle écrit, avant d’effacer son tweet controversé. Mme Sanders a quitté en juin ses fonctions de porte-parole de la Maison Blanche.

