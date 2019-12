Voyage : Natal, la perle cachée du Brésil

Quand on évoque le Brésil, c’est généralement Rio de Janeiro et le football qui nous viennent à l’esprit en tout premier lieu, mais ce pays d’Amérique du Sud a bien d’autres choses à offrir! Natal, une ville située à l’extrême est du pays, souvent surnommée «Ville du Soleil», en est un excellent exemple. Elle se trouve en outre dans l’État de Rio Grande do Norte, qui possède quelques-unes des plus belles plages du monde.

Après un vol de 11 heures, j’atterris à Natal, où la chaleur m’enrobe comme une couverture chaude. Je loge dans la petite ville balnéaire assoupie de Tibau do Sul, située au bord d’une magnifique lagune.

Voir un dauphin

Déboussolé par le jet lag, je me réveille pour ma première journée au Brésil à 4h30 du matin. Je suis donc largement à temps pour le buffet, pendant lequel notre sympathique guide anversois, Stefaan, nous donne un mot d’explication sur les nombreuses excursions possibles.

Je décide toutefois de me balader le long de la plage en direction de Pipa, une petite ville proche au bord de l’océan Atlantique. À la réception, on m’indique que le timing de la marée est parfait pour faire la balade. J’ai environ 8 kilomètres à parcourir, mais les distractions ne manquent pas en route. Quasi tous les 500 mètres, vous trouvez un bar de plage, où l’on peut agréablement rêvasser sur les transats, bercé par le bruit des vagues. Je passe par la Baia Dos Golfinhos, où je fais chou blanc dans mon envie d’apercevoir un dauphin.

Le refuge des hippies

À Pipa, la marée haute repousse les nombreux touristes, qui en jurant dans toutes les langues se réfugient plus en hauteur. Dans le temps, cette petite ville côtière était très prisée des hippies, et en 2019 on y chille toujours autant. La nuit, Pipa se transforme en boîte de nuit où vous pouvez vous dérouiller les jambes sur quasi tous les genres de musique.

Entre Pipa et Tibau, il faut avoir pris le minibus, ce qui représente une véritable expérience pour un Européen moyen. Le petit bus franchit en première et avec beaucoup de peine le paysage vallonné et crache des nuages d’une fumée grise qui ne serait certainement pas autorisée dans nos zones de basses émissions (LEZ).

À Tibau, le soleil se couche à l’horizon à partir de 17 h, et sur la plage de Tibau da Sul ce spectacle est d’une beauté à couper le souffle.

«Best of the northeast»

Ma première excursion est l’alléchant «Best of the northeast tour». Néanmoins, le départ n’a rien de réjouissant. À Pedro Vielha, nous trouvons un chaton gravement blessé, que nous essayons de ranimer en lui faisant boire de l’eau, sans succès. «Life goes on», disait Tupac. Nous roulons ensuite pendant des kilomètres et des kilomètres à travers des plantations omniprésentes de canne à sucre en direction de la magnifique Baia Formosa. Là, nous faisons une balade en «dune buggy». À bord de ce croisement entre voiture et go-kart, vous filez sur la plage tout en vous imaginant participer à Paris-Dakar. Nous nous rendons ensuite à l’intérieur des terres après avoir franchi des dunes et nous allons nager dans le lac dit Coca Cola, qui doit son nom à la couleur noir-rouge de son eau.

Natal tour

Un autre circuit qui m’est proposé prend la direction de Natal. Le trajet s’effectue en grande partie le long de la côte, où les magnifiques paysages se succèdent. Mais la grande attraction est Ponte Negra avec sa dune escarpée «Morro do Careca», que l’on aperçoit sur quasi toutes les cartes postales de Natal. En chemin, nous faisons aussi halte auprès du plus grand anacardier (l’arbre qui produit des noix de cajou) du monde.

Original Brazil

Après une journée à chiller sur la plage, il est temps de faire une nouvelle excursion, en compagnie des sympathiques Glades et Elton, respectivement guide et chauffeur. Au planning notamment, une solide randonnée dans un parc naturel. Cette fois, nous gravissons d’imposantes formations rocheuses en granite sous la direction de Tico, notre guide. En chemin, il nous donne des explications sur les fleurs et les plantes, qui peuvent servir de médicament, de dentifrice et de shampoing.

Ces excursions ne sont qu’une fraction de tout ce qu’il y a à voir là-bas. Vous pouvez aussi faire un circuit en quad, en bateau ou de la plongée. Et même si Dieu a créé le monde en sept jours, moi il m’en aurait fallu bien plus pour tout voir!

Listing de tous les clichés

Il est difficile de ne pas tomber sous le charme de cette partie du Brésil. Le climat est agréable, les plages incroyablement belles, la nourriture et la boisson abordables et les gens sympas quasi sans exception. Voilà, j’ai énuméré tous les clichés. Sachez cependant que la région autour de Natal plaira tant aux couples plus âgés en quête de calme, aux jeunes couples en quête d’aventure qu’aux groupes d’amis en quête de fun à l’ancienne.