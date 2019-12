Une plongée dans la tombe de Toutankhamon

L’exposition « Toutankhamon, à la découverte du pharaon oublié » s’ouvre ce samedi à la gare de Liège-Guillemins, où elle se tiendra jusqu’au 31 mai 2020. Le public découvrira une reconstitution du tombeau du jeune pharaon tel qu’il a été découvert par Howard Carter.

Après l’exposition « Toutankhamon, le Trésor du Pharaon » présentée à Paris, Liège accueille donc « Toutankhamon, à la découverte du pharaon oublié ». Ce jeune pharaon au destin tragique doit sa notoriété à la découverte de son tombeau par l’archéologue britannique Howard Carter en novembre 1922.

Aujourd’hui encore, il exerce une certaine fascination. Cette exposition est présentée comme la plus ambitieuse consacrée à Toutankhamon jamais réalisée en Belgique dans le sens où, à travers des reconstitutions d’objets et de décors, elle emmène le visiteur, au coeur de l’Egypte ancienne, à suivre Howard Carter dans sa quête.

L’exposition met en lumière les indices archéologiques et les événements qui ont mené à la découverte des premières marches du tombeau de Toutankhamon, le 22 novembre 1922.

Un espace est d’ailleurs entièrement dédié au tombeau qui a été reconstitué à l’identique sur base des photos de l’époque. On y voit ainsi les trois espaces qui le composaient: l’antichambre avec divers objets en or, la chambre funéraire qui renfermait le sarcophage contenant le jeune pharaon et l’annexe où se trouvait notamment le coffre canope, c’est-à-dire là où avaient été placées les viscères du pharaon.

« Carter a mis cinq ans pour trouver le tombeau de Toutankhamon puis 10 ans pour le vider. Environ 4.500 objets se trouvaient dans la tombe. Carter les a tous décrits et fait photographier », précise Dimitri Laboury, commissaire scientifique. L’ensemble du tombeau a été reconstitué et ce, jusqu’aux décorations murales et moisissures qui couvraient les murs.