Un mystérieux tueur en série de chevaux sévit aux États-Unis

Les images font froid dans le dos. Dans la campagne américaine, un individu s’attaque aux chevaux et a déjà fait au moins 15 victimes. Le shérif offre une récompense de 15.000 $ à celui ou celle qui permettra de l’arrêter.

Depuis quelques jours, un mystérieux individu sème la terreur dans la compté de Floyd, dans l’État américain du Kentucky. Le bureau du shérif et les associations locales de protection des animaux ont déjà découvert 15 chevaux froidement abattus, dont certaines juments enceintes et des poulains. Le journal local The Floyd County Chronicle fait quant à lui état d’au moins 21 chevaux retrouvés morts.

⚠GRAPHIC IMAGES WARNING⚠ At least 15 horses have been fatally shot at a strip mine site near the Floyd-Pike County line, authorities said. https://t.co/3bB6IuTBuu

— WTRF 7News (@WTRF7News) December 19, 2019