Un gain de 290.000 € en revendant des timbres usagés frauduleux

Un homme a été emprisonné pour avoir nettoyé et revendu près de 700.000 timbres usagés dans le cadre d’une opération frauduleuse qui aurait rapporté près de 290.000 €, selon Metro UK.

Paul Harrison, 52 ans, et son épouse Samantha, 44 ans, ont tous deux été reconnus coupables de fraude car ils ont utilisé l’argent gagné par la vente de ces timbres pour partir en vacances et acheter une BMW

Le tribunal de Birmingham a en effet appris que Harrison achetait des timbres d’occasion, les retirerait des enveloppes et les vendait sur eBay et Amazon comme étant neufs.

Paul Harrison a été condamné à quatre ans de prison pour avoir adapté, fourni et possédé des articles en vue d’une fraude. Il avait reconnu le blanchiment d’argent et une autre accusation de fourniture d’articles frauduleux. Sa femme a été reconnue coupable de blanchiment d’argent et condamnée à deux ans de prison, avec un sursis de deux ans, et condamnée à 150 heures de travail d’intérêt général.

Une troisième personne, Graham Rought, a été condamnée à 18 mois avec sursis pour avoir aidé à nettoyer les marques d’affranchissement sur les timbres afin qu’ils puissent être réutilisés.

D’après l’enquête, Paul Harrison aurait ainsi revendu près de 700.000 timbres, ce qui représente un manque à gagner de près de 500.000 € pour la poste britannique.