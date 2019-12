Depuis 15 ans, 100 % des élèves de cette prof extraordinaire ont décroché le bac

Carine Montrésor est une enseignante hors du commun. Depuis 15 ans, tous les élèves passés dans sa classe ont décroché leur bac. Elle revient sur les raisons de ce taux réussite exceptionnel.

Le 30 novembre dernier, Carine Montrésor, enseignante au lycée Hippolyte-Fontaine de Dijon en France, a obtenu la Légion d’honneur des mains de Jean-Michel Blanquer, ministre français de l’Education nationale. Cette année, elle figurait également dans le Top 100 des leaders en éducation du GEFL Forum global pour l’éducation et l’apprentissage.

« J’obtiens 100% de réussite au bac avec mes élèves »

Si Carine Montrésor est récompensée de la sorte, c’est pour sa lutte contre le décrochage scolaire, qui concerne plus de 400.000 jeunes de 18 à 24 ans, mais aussi pour sa méthode qui permet de venir en aide aux décrocheurs. L’enseignante prouve que tout le monde peut réussir et elle n’en est pas peu fière. « Ça fait quinze ans que j’obtiens 100% de réussite au bac avec mes élèves », a-t-elle déclaré à nos confrères du HuffPost.

Ravie de partager cet article avec vous.L’influence de Dijon à l’international.🌍Merci Annabel Benhaiem pour ce bel… Posted by Carine Montrésor on Friday, December 20, 2019

La recette du succès

Pour afficher un tel taux de réussite, la quinquagénaire qui a fêté ses 27 années de service au sein de l’Éducation nationale applique une méthode bien particulière. Elle suit ses élèves de façon personnalisée et individualisée. Mais elle fait aussi preuve de beaucoup d’investissement et d’initiative.

“Je suis très proche des élèves et je donne cours à plusieurs petits groupes de cinq ou six. Je concentre les heures. Ils n’ont cours que lundi et mardi. En concentrant le programme ainsi, on fait moins, mais mieux. Le reste de la semaine, ils sont en service civique », a raconté Carine Montrésor au Huffpost.

“Chaque jeune a droit à la réussite »

“Chaque jeune a droit à la réussite. Il faut que quelqu’un leur tende la main. Les résultats sont merveilleux”, conclut l’enseignante française qui, en plus de sa lutte contre le décrochage scolaire, a fondé l’association JUMPS qui soutient les jeunes sportifs issus de classe moyenne et des quartiers populaires.