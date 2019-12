De l’outrenoir vers la lumière

Si vous êtes de passage à Paris, ne manquez pas l’exposition consacrée à l’artiste Pierre Soulages qui fête ses 100 ans en cette fin d’année. Si vous restez à Bruxelles, il vous reste à (re)découvrir Brancusi, du théâtre jeune public ou les derniers soubresauts des concerts.

Plongée dans l’outrenoir

Le peintre Pierre Soulages fêtera ce 24 décembre ses cent ans. L’exposition d’une vingtaine de ses oeuvres recouvrant toutes les étapes de sa carrière, s’est ouverte au Salon Carré du Louvre: une marque de reconnaissance pour l’un des artistes majeurs de la 2e moitié du 20e siècle, qui aime encore peindre.

Sa marque de fabrique : l’outrenoir, un terme qu’il a créé de toutes pièces et qui définit la part la plus importante de son oeuvre. « Le noir qu’utilise Soulages se trouve dans le commerce. C’est ce qu’il en fait qui en fait un Soulages », affirme Alfred Pacquement, commissaire de l’exposition-hommage au Louvre.

Rien à voir avec le noir profond (Vantablack) dont le sculpteur britannique Anish Kapoor a acquis les droits exclusifs en 2016, créant un précédent et une polémique dans le monde de l’art.

Cette teinte plus noire que noire, du fait de sa capacité à absorber 99,96% de la lumière, était initialement destinée à un usage militaire. Sont-ce alors des monochromes ? Bien au contraire, disent les experts.

Car au lieu de voir le noir dans les tableaux de Soulages, ce sont de « multitudes de gris plus ou moins lumineux qui se modifient en fonction » des « déplacements et des changements d’éclairage », souligne l’historien de l’art Denys Riout dans son essai sur la peinture monochrome.

Pour les mêmes raisons, « il est à l’inverse de la monochronie » incarnée par un artiste comme Yves Klein (avec son bleu I.K.B), renchérit M. Pacquement.

Brancusi continue

Initialement prévue jusqu’au 12 janvier, l’exposition « Brancusi. Sublimation de la forme« , développée dans le cadre d’Europalia Roumanie, se poursuivra jusqu’au 2 février 2020 à Bozar, à Bruxelles.

L’exposition fait découvrir aux visiteurs l’univers du sculpteur roumain Constantin Brancusi (1876-1957) et ses œuvres les plus emblématiques comme la Muse endormie, le Baiser ou Léda. Elle y mêle également ses photographies, des œuvres de Rodin, son maître, et de ses contemporains tels que Medardo Rosso, Man Ray et Fernand Léger, tout en retraçant le parcours de l’artiste.

Music Maestro

De nombreuses salles de concert font relâche en cette fin d’année. Il n’empêche qu’il reste quelques dates à pointer. Par exemple, la soirée Braindance en mode XL au Botanique, ce samedi, avec notamment derrière les platines Modeselektor, 박혜진 park hye jin, Le Motel et bien d’autres.

Au même moment, au C12, ce seront Claudio PRC, Blazej Malinowski (live), Cio D’Or et Sonhan qui mettront l’ambiance. Dans un registre davantage ‘Tomorrowland’, c’est au Sportpaleis d’Anvers que cela se passe ce vendredi soir avec la paire Dimitri Vegas & Like Mike.

En mode plus punk déglingué, on se tournera vers le Magasin 4 ce samedi avec leur « Boum de Noël » à laquelle participeront notamment René Binamé et Hiatus, tandis que les métalleux seront au Trix à Anvers pour y écouter At The Gates.

Théâtre tout public

Du 26 au 30 décembre, le Festival Noël au Théâtre se déroulera, pour la 38e fois, au cœur de Bruxelles. Au programme de cette année, 22 spectacles jeune public (dont cinq créations) dans neuf lieux culturels et théâtraux de la capitale. Pour cette nouvelle édition, l’événement s’ouvre à la francophonie au-delà des frontières belges et proposera notamment un Focus Afrique.

« Passer Noël au Théâtre c’est avant tout découvrir, imaginer, recevoir, échanger en famille ou encore s’émerveiller », expliquent les organisateurs. C’est en effet le moment d’assister à de nombreuses représentations théâtrales de danse, d’objets, de texte, de marionnettes, de musiques, etc.