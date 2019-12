R.Kelly plaide non coupable de nouvelles accusations pour corruption

Le chanteur de R&B R. Kelly a plaidé non coupable mercredi de nouvelles accusations de corruption liées, selon les médias américains, à son mariage avec la chanteuse Aaliyah alors qu’elle n’avait que 15 ans. L’ex-star de 52 ans a comparu devant le tribunal fédéral de Brooklyn par lien vidéo depuis Chicago, où il est incarcéré pour une série d’accusations pour agressions sexuelles.

Le nouveau chef d’inculpation accuse le chanteur de « I Believe I Can Fly » d’avoir payé des pots-de-vin à un fonctionnaire de l’Illinois le 30 août 1994, afin d’obtenir un faux document d’identité pour le compte d’une femme non identifiée.

Selon le New York Times, ce faux document lui a permis d’obtenir un certificat de mariage indiquant qu’Aaliyah avait alors 18 ans.

Robert Sylvester Kelly a épousé Aaliyah, de son nom complet Aaliyah Dana Haughton, au lendemain du jour où il a versé ces pots-de-vin, selon des médias américains.

Elle est décédée dans un accident d’avion survenu en août 2001, à l’âge de 22 ans.

Cette accusation de corruption vient s’ajouter à une série d’inculpations pour crimes sexuels contre le chanteur, déposées devant plusieurs tribunaux.

Ils l’accusent d’avoir systématiquement manipulé des jeunes filles rencontrées pendant ses tournées et les avoir forcées à des rapports sexuels.

Un premier procès est prévu devant un tribunal fédéral fin avril à Chicago, le suivant à New York en mai.

Avant sa première inculpation en février, le chanteur avait fait l’objet d’accusations d’agressions sexuelles et de détournement de mineures depuis deux décennies, sans jamais être condamné.

Il avait été acquitté en 2008 à l’issue d’un procès lié à des enregistrements vidéo d’actes sexuels entre lui et une jeune fille de 14 ans.

Il avait été par la tourmente du #MeToo en début d’année, après la diffusion d’un documentaire le mettant en cause pour de multiples agressions sexuelles, notamment de filles de moins de 16 ans.

source: Belga