La « Bataille des Flandres » et Anderlecht – Genk à l’affiche de la 20e journée

La 20e journée du championnat de Belgique de football, qui débute vendredi par Malines – Ostende, aura pour affiche la « Bataille des Flandres » entre La Gantoise et le Club de Bruges dimanche après-midi. Elle se terminera dimanche soir par Anderlecht – Genk. Après le match d’ouverture entre Malines et Ostende vendredi (20h30), on aura droit au derby hennuyer samedi en début de soirée (18h00), avec Mouscron – Charleroi. Les Zèbres, éliminés par Zulte Waregem mardi en quarts de finale de la Coupe de Belgique, sont en route vers les playoffs I avec une 5e place et 35 points. Les Hurlus pointent quant à eux au 9e rang avec 26 unités.

Egalement prétendant au top 6, Zulte Waregem (6e, 31 pts) rendra visite à la lanterne rouge, le CS Bruges (16e, 8 pts) samedi soir (20h00). Dans le même temps, Eupen (12e, 19 pts) recevra Courtrai (14e, 16 pts), qui s’est qualifié mercredi pour le dernier carré de la Coupe sur le terrain de l’Union Saint-Gilloise.

Le dernier match de la soirée (20h30) opposera Waasland-Beveren (15e, 11 pts) au Standard (4e, 35 pts). Les Rouches espèrent profiter de ce déplacement au Freethiel pour s’offrir une victoire sous le sapin, après un mois de décembre marqué par une élimination en Europa League, deux nuls en championnat dont un face à Anderlecht la semaine dernière, et une élimination mercredi en Coupe face à l’Antwerp, dans une rencontre qui s’est terminée de manière chaotique.

Dimanche, les deux derniers clubs belges encore en lice en Coupe d’Europe s’affronteront sur le coup de 14h30 dans la « Bataille des Flandres » à la Ghelamco Arena de Gand. Bruges, qui affronte Anderlecht jeudi soir dans le dernier quart de finale de la Croky Cup, trône en tête du classement avec 47 points, 10 de plus que les Buffalos, 3e derrière l’Antwerp, qui pointe à 8 unités des Brugeois.

L’Antwerp, qualifié dans la cohue mercredi au Standard en Coupe, se rendra pour sa part à Saint-Trond (11e, 22 pts) sur le coup de 18h30.

Enfin, la dernière journée de championnat avec Noël se terminera dimanche soir (20h00) au Lotto Park, où Anderlecht recevra Genk. Les Mauves, qui restent sur deux partages face à Charleroi et au Standard, n’ont plus gagné depuis le 5 décembre et leur succès à Mouscron, leur 5e victoire de la saison. Le RSCA pointe au 10e rang avec 23 points et ne peut plus trop gaspiller s’il veut accrocher le wagon des play-offs I. Un wagon dans lequel Genk espère bien monter également. Le club champion de Belgique, 7e avec 28 points, vient de signer ses deux premiers succès depuis qu’Hannes Wolf a remplacé Felice Mazzu, en battant le Cercle et Waasland-Beveren, les deux derniers du classement.

